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Tafsir: Al-Qamar 54:1
Al-Qamar
1
54:1
اقتربت الساعة وانشق القمر ١
ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١
ٱقۡتَرَبَتِ
ٱلسَّاعَةُ
وَٱنشَقَّ
ٱلۡقَمَرُ
١
L’Ora si avvicina e la luna si spacca.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.