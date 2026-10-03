﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذۡ أَخَذۡنَا مِیثَـٰقَ بَنِیۤ إِسۡرَ ٰۤءِیلَ﴾ فِي التَّوْرَاة وَقُلْنَا ﴿لَا تَعۡبُدُونَ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء ﴿إِلَّا ٱللَّهَ﴾ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي وَقُرِئَ لَا تعبدوا ﴿وَ﴾ أَحْسِنُوا ﴿بِٱلۡوَ ٰلِدَیۡنِ إِحۡسَانࣰا﴾ بِرًّا ﴿وَذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ الْقَرَابَة عَطْف عَلَى الْوَالِدَيْنِ ﴿وَٱلۡیَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ﴾ قَوْلًا ﴿حَسَنࣰا﴾ مِنْ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر وَالصِّدْق فِي شَأْن مُحَمَّد وَالرِّفْق بِهِمْ وَفِي قِرَاءَة بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون السِّين مَصْدَر وصف بِهِ مُبَالَغَة ﴿وَأَقِیمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ ﴿ثُمَّ تَوَلَّیۡتُمۡ﴾ أَعْرَضْتُمْ عَنْ الْوَفَاء بِهِ فِيهِ الْتِفَات عَنْ الْغِيبَة وَالْمُرَاد آبَاؤُهُمْ ﴿إِلَّا قَلِیلࣰا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ ٨٣﴾ عَنْهُ كآبائكم