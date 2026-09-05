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Tafsir: Al-Baqarah 2:75
Al-Baqarah
75
2:75
۞ افتطمعون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٧٥
۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥
۞ أَفَتَطۡمَعُونَ
ﲱ ﲲ
أَن
ﲳ
يُؤۡمِنُواْ
ﲴ
لَكُمۡ
ﲵ
وَقَدۡ
ﲶ
كَانَ
ﲷ
فَرِيقٞ
ﲸ
مِّنۡهُمۡ
ﲹ
يَسۡمَعُونَ
ﲺ
كَلَٰمَ
ﲻ
ٱللَّهِ
ﲼ
ثُمَّ
ﲽ
يُحَرِّفُونَهُۥ
ﲾ
مِنۢ
ﲿ
بَعۡدِ
ﳀ
مَا
ﳁ
عَقَلُوهُ
ﳂ
وَهُمۡ
ﳃ
يَعۡلَمُونَ
ﳄ
٧٥
ﳅ
Sperate forse che divengano credenti per il vostro piacere, quando c’è un gruppo dei loro che ha ascoltato la Parola di Allah per poi corromperla scientemente dopo averla compresa?
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Al-Sa'di
Правоверные не должны надеяться на то, что люди Писания обратятся в правую веру, поскольку их нравственный облик не дает оснований надеяться на это. Они искажают писание Аллаха после того, как постигают его смысл и приобретают достоверные знания, и они истолковывают его вопреки толкованию Аллаха. Они хотят, чтобы люди ошибочно считали их измышления Божьим откровением, тогда как на самом деле это не так. Разве могут уверовать люди, так относящиеся к Писанию, которое они считают своей религией и предметом своей гордости? Воистину, их обращение в ислам просто невероятно.