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Tafsir: Al-Baqarah 2:65
Al-Baqarah
65
2:65
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسيين ٦٥
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ ٦٥
وَلَقَدۡ
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عَلِمۡتُمُ
ﱺ
ٱلَّذِينَ
ﱻ
ٱعۡتَدَوۡاْ
ﱼ
مِنكُمۡ
ﱽ
فِي
ﱾ
ٱلسَّبۡتِ
ﱿ
فَقُلۡنَا
ﲀ
لَهُمۡ
ﲁ
كُونُواْ
ﲂ
قِرَدَةً
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خَٰسِـِٔينَ
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٦٥
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Avrete saputo di quelli dei vostri che trasgredirono il Sabato ai quali dicemmo: «Siate scimmie reiette»
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ﴾ لَام قَسَم ﴿عَلِمۡتُمُ﴾ عَرَفْتُمْ ﴿ٱلَّذِینَ ٱعۡتَدَوۡا۟﴾ تجاوزوا الحد ﴿مِنكُمۡ فِی ٱلسَّبۡتِ﴾ بِصَيْدِ السَّمَك وَقَدْ نَهَيْنَاهُمْ عَنْهُ وَهُمْ أَهْل أَيْلَة ﴿فَقُلۡنَا لَهُمۡ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔینَ ٦٥﴾ مُبْعَدِينَ فَكَانُوا وَهَلَكُوا بَعْد ثَلَاثَة أَيَّام