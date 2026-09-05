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Tafsir: Al-Baqarah 2:63
Al-Baqarah
63
2:63
واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٦٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍۢ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٣
وَإِذۡ
ﱚ
أَخَذۡنَا
ﱛ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱜ
وَرَفَعۡنَا
ﱝ
فَوۡقَكُمُ
ﱞ
ٱلطُّورَ
ﱟ
خُذُواْ
ﱠ
مَآ
ﱡ
ءَاتَيۡنَٰكُم
ﱢ
بِقُوَّةٖ
ﱣ
وَٱذۡكُرُواْ
ﱤ
مَا
ﱥ
فِيهِ
ﱦ
لَعَلَّكُمۡ
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
٦٣
ﱩ
E quando stringemmo il Patto con voi ed elevammo
1
il Monte: «Tenetevi saldi a quello che vi abbiamo dato
2
e ricordatevi di quello che contiene!». Forse potrete essere timorati!
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kumbukeni, enyi Wana wa Isrāīl, tulipochukua kutoka kwenu ahadi ya mkazo ya kumuamini Mwenyezi Mungu na kumpwekesha kwa ibada, na tukaliinua jabali la Tūr juu yenu na tukawaambia, “Chukueni, kwa bidii na jitihadi, Kitabu tulichowapa na mkitunze. Na mkitofanya hivyo, tutaliangusha hili jabali juu yenu liwafinike, na msiisahau Taurati kwa maneno na vitendo, mpate kunicha na kuiogopa adhabu Yangu.”