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Tafsir: Al-Baqarah 2:63
Al-Baqarah
63
2:63
واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٦٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍۢ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٣
وَإِذۡ
ﱚ
أَخَذۡنَا
ﱛ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱜ
وَرَفَعۡنَا
ﱝ
فَوۡقَكُمُ
ﱞ
ٱلطُّورَ
ﱟ
خُذُواْ
ﱠ
مَآ
ﱡ
ءَاتَيۡنَٰكُم
ﱢ
بِقُوَّةٖ
ﱣ
وَٱذۡكُرُواْ
ﱤ
مَا
ﱥ
فِيهِ
ﱦ
لَعَلَّكُمۡ
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
٦٣
ﱩ
E quando stringemmo il Patto con voi ed elevammo
1
il Monte: «Tenetevi saldi a quello che vi abbiamo dato
2
e ricordatevi di quello che contiene!». Forse potrete essere timorati!
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Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
واذكروا
{ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ }
وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم,
برفع الطور فوقهم وقيل لهم:
{ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ }
من التوراة
{ بِقُوَّةٍ }
أي: بجد واجتهاد, وصبر على أوامر الله،
{ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ }
أي: ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه،
{ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }
عذاب الله وسخطه, أو لتكونوا من أهل التقوى.