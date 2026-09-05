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Tafsir: Al-Baqarah 2:62
Al-Baqarah
62
2:62
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابيين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٢
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَٱلَّذِينَ
ﱄ
هَادُواْ
ﱅ
وَٱلنَّصَٰرَىٰ
ﱆ
وَٱلصَّٰبِـِٔينَ
ﱇ
مَنۡ
ﱈ
ءَامَنَ
ﱉ
بِٱللَّهِ
ﱊ
وَٱلۡيَوۡمِ
ﱋ
ٱلۡأٓخِرِ
ﱌ
وَعَمِلَ
ﱍ
صَٰلِحٗا
ﱎ
فَلَهُمۡ
ﱏ
أَجۡرُهُمۡ
ﱐ
عِندَ
ﱑ
رَبِّهِمۡ
ﱒ
وَلَا
ﱓ
خَوۡفٌ
ﱔ
عَلَيۡهِمۡ
ﱕ
وَلَا
ﱖ
هُمۡ
ﱗ
يَحۡزَنُونَ
ﱘ
٦٢
ﱙ
In verità coloro che credono e i giudei, nazareni o sabei, tutti quelli che credono in Allah e nell’Ultimo Giorno e compiono il bene riceveranno il compenso presso il loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno afflitti
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟﴾ بِالْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْل ﴿وَٱلَّذِینَ هَادُوا۟﴾ هُمْ الْيَهُود ﴿وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔینَ﴾ طَائِفَة مِنْ الْيَهُود أَوْ النَّصَارَى ﴿مَنۡ ءَامَنَ﴾ مِنْهُمْ ﴿بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِ﴾ فِي زَمَن نَبِيّنَا ﴿وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا﴾ بِشَرِيعَتِهِ ﴿فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ﴾ أَيْ ثَوَاب أَعْمَالهمْ ﴿عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُونَ ٦٢﴾ رُوعِيَ فِي ضَمِير آمَنَ وَعَمَل لَفْظ مَنْ وفيما بعده معناه