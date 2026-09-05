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Tafsir: Al-Baqarah 2:60
Al-Baqarah
60
2:60
۞ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠
۞ وَإِذِ
ﱪ ﱫ
ٱسۡتَسۡقَىٰ
ﱬ
مُوسَىٰ
ﱭ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱮ
فَقُلۡنَا
ﱯ
ٱضۡرِب
ﱰ
بِّعَصَاكَ
ﱱ
ٱلۡحَجَرَۖ
ﱲﱳ
فَٱنفَجَرَتۡ
ﱴ
مِنۡهُ
ﱵ
ٱثۡنَتَا
ﱶ
عَشۡرَةَ
ﱷ
عَيۡنٗاۖ
ﱸﱹ
قَدۡ
ﱺ
عَلِمَ
ﱻ
كُلُّ
ﱼ
أُنَاسٖ
ﱽ
مَّشۡرَبَهُمۡۖ
ﱾﱿ
كُلُواْ
ﲀ
وَٱشۡرَبُواْ
ﲁ
مِن
ﲂ
رِّزۡقِ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
تَعۡثَوۡاْ
ﲆ
فِي
ﲇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲈ
مُفۡسِدِينَ
ﲉ
٦٠
ﲊ
E quando Mosè chiese acqua per il suo popolo, dicemmo: «Colpisci la roccia con il tuo bastone». E, improvvisamente, sgorgarono dodici fonti, e ogni tribù
1
seppe dove doveva bere! «Mangiate e bevete il sostentamento di Allah e non spargete la corruzione sulla terra.»
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ
] كاتێك كه ئاو نهبوو باران نهبوو موسی
صلی الله علیه وسلم
داوای باران بارینی له خوای گهوره كرد بۆ قهومهكهی [
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
] وتمان: ئهو گۆچانهی كه بهدهستهوهیه بیكێشه بهو بهردهدا [
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
] كه له بهردهكهی دا وهكو موعجیزهیهك دوانزه كانی لێ ههڵقوڵا لهبهر ئهوهی خۆیان دوانزه هۆز بوون [
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ
] وه ههر یهكێك لهو هۆزانه شوێنی ئاو خواردنی خۆیان زانی [
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ
] بخۆن و بخۆنهوه لهو ڕزقهی خوای گهوره پێی بهخشیوون: له گهزۆو باڵندهكهو لهو ئاوهی كه ههڵقوڵاوه [
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)
] بهڵام لهسهر زهویدا ئاشووب و فهساد مهنێنهوهو ئاشووب مهگێڕن.