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Tafsir: Al-Baqarah 2:55
Al-Baqarah
55
2:55
واذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ٥٥
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥
وَإِذۡ
ﲚ
قُلۡتُمۡ
ﲛ
يَٰمُوسَىٰ
ﲜ
لَن
ﲝ
نُّؤۡمِنَ
ﲞ
لَكَ
ﲟ
حَتَّىٰ
ﲠ
نَرَى
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
جَهۡرَةٗ
ﲣ
فَأَخَذَتۡكُمُ
ﲤ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲥ
وَأَنتُمۡ
ﲦ
تَنظُرُونَ
ﲧ
٥٥
ﲨ
E quando diceste: «O Mosè, noi non ti crederemo finché non avremo visto Allah in maniera evidente». E la folgore vi colpì mentre stavate guardando.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً }
وهذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسوله،
{ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ }
إما الموت أو الغشية العظيمة،
{ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ }
وقوع ذلك, كل ينظر إلى صاحبه.