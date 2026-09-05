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Tafsir: Al-Baqarah 2:51
Al-Baqarah
51
2:51
واذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ٥١
وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةًۭ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَـٰلِمُونَ ٥١
وَإِذۡ
ﱠ
وَٰعَدۡنَا
ﱡ
مُوسَىٰٓ
ﱢ
أَرۡبَعِينَ
ﱣ
لَيۡلَةٗ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
ٱتَّخَذۡتُمُ
ﱦ
ٱلۡعِجۡلَ
ﱧ
مِنۢ
ﱨ
بَعۡدِهِۦ
ﱩ
وَأَنتُمۡ
ﱪ
ظَٰلِمُونَ
ﱫ
٥١
ﱬ
E quando stabilimmo con Mosè [un patto in] quaranta notti… e voi vi prendeste il Vitello
1
e agiste da iniqui.
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 2:50 a 2:53
Начиная с этого аята, Всевышний Аллах приступил к перечислению милостей, оказанных сынам Исраила. О сыны Исраила! Аллах избавил вас от Фараона, его приближенных и воинов, которые причиняли вам великие муки. Они зарезали ваших сыновей, опасаясь приумножения вашего рода, и оставляли в живых только ваших женщин. Одних из вас ожидала смерть, а других - унижение и принуждение к непосильному труду. Вас оставляли в живых, словно оказывая вам милость, а затем порабощали. Это было для вас величайшим унижением, но Аллах оказал вам подлинную милость и полностью избавил вас от рабства. А ваши враги были потоплены на ваших глазах, дабы вы могли насладиться этим зрелищем. Это спасение было великим благом, которое обязывает вас благодарить Аллаха и выполнять Его веления.