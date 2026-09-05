Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:50
Al-Baqarah
50
2:50
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠
وَإِذۡ
ﱕ
فَرَقۡنَا
ﱖ
بِكُمُ
ﱗ
ٱلۡبَحۡرَ
ﱘ
فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ
ﱙ
وَأَغۡرَقۡنَآ
ﱚ
ءَالَ
ﱛ
فِرۡعَوۡنَ
ﱜ
وَأَنتُمۡ
ﱝ
تَنظُرُونَ
ﱞ
٥٠
ﱟ
E quando abbiamo diviso il mare per voi, quindi vi abbiamo tratti in salvo e abbiamo annegato la gente di Faraone, mentre voi stavate a guardare.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.