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Tafsir: Al-Baqarah 2:45
Al-Baqarah
45
2:45
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٤٥
وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ٤٥
وَٱسۡتَعِينُواْ
ﲠ
بِٱلصَّبۡرِ
ﲡ
وَٱلصَّلَوٰةِۚ
ﲢﲣ
وَإِنَّهَا
ﲤ
لَكَبِيرَةٌ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
عَلَى
ﲧ
ٱلۡخَٰشِعِينَ
ﲨ
٤٥
ﲩ
Cercate aiuto nella pazienza e nell’adorazione, in verità essa è gravosa, ma non per gli umili
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱسۡتَعِینُوا۟﴾ اطلبوا المعونه عن أُمُوركُمْ ﴿بِٱلصَّبۡرِ﴾ الْحَبْس لِلنَّفْسِ عَلَى مَا تَكْرَه ﴿وَٱلصَّلَوٰةِۚ﴾ أفردها بالذكر تعظيما لشأنه وَفِي الْحَدِيث كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حز به أَمْر بَادَرَ إلَى الصَّلَاة وَقِيلَ الْخِطَاب لِلْيَهُودِ لَمَّا عَاقَهُمْ عَنْ الْإِيمَان الشَّرَه وَحُبّ الرِّيَاسَة فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ وَهُوَ الصَّوْم لِأَنَّهُ يَكْسِر الشَّهْوَة وَالصَّلَاة لِأَنَّهَا تُورِث الْخُشُوع وَتَنْفِي الْكِبْر ﴿وَإِنَّهَا﴾ أَيْ الصَّلَاة ﴿لَكَبِیرَةٌ﴾ ثَقِيلَة ﴿إِلَّا عَلَى ٱلۡخَـٰشِعِینَ ٤٥﴾ السَّاكِنِينَ إلَى الطَّاعَة