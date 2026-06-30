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Al-Baqarah
4
2:4
والذين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ٤
وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤
وَٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِمَآ
أُنزِلَ
إِلَيۡكَ
وَمَآ
أُنزِلَ
مِن
قَبۡلِكَ
وَبِٱلۡأٓخِرَةِ
هُمۡ
يُوقِنُونَ
٤
coloro che credono in ciò che è stato fatto scendere
1
su di te
2
e in ciò che è stato fatto scendere prima di te e che credono fermamente al- l’altra vita.
Tafsir
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Qiraat
Hadith
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ یُؤۡمِنُونَ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكَ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ﴾ أَيْ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وغيرهما ﴿وَبِٱلۡـَٔاخِرَةِ هُمۡ یُوقِنُونَ ٤﴾ يعلمون