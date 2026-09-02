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Tafsir: Al-Baqarah 2:39
Al-Baqarah
39
2:39
والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
ﱔ
كَفَرُواْ
ﱕ
وَكَذَّبُواْ
ﱖ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱗ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱘ
أَصۡحَٰبُ
ﱙ
ٱلنَّارِۖ
ﱚﱛ
هُمۡ
ﱜ
فِيهَا
ﱝ
خَٰلِدُونَ
ﱞ
٣٩
ﱟ
E i miscredenti che smentiscono i Nostri segni, sono i compagni del Fuoco, in cui rimarranno per sempre.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na wenye kukataa na kukanusha aya zetu zinazosomwa na dalili za Umoja Wetu, basi hao ndio ambao watasalia Motoni, wakiwa humo milele: hawatatoka humo.”