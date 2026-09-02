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Tafsir: Al-Baqarah 2:27
Al-Baqarah
27
2:27
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك هم الخاسرون ٢٧
ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٢٧
ٱلَّذِينَ
ﲕ
يَنقُضُونَ
ﲖ
عَهۡدَ
ﲗ
ٱللَّهِ
ﲘ
مِنۢ
ﲙ
بَعۡدِ
ﲚ
مِيثَٰقِهِۦ
ﲛ
وَيَقۡطَعُونَ
ﲜ
مَآ
ﲝ
أَمَرَ
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
بِهِۦٓ
ﲠ
أَن
ﲡ
يُوصَلَ
ﲢ
وَيُفۡسِدُونَ
ﲣ
فِي
ﲤ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲥﲦ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲧ
هُمُ
ﲨ
ٱلۡخَٰسِرُونَ
ﲩ
٢٧
ﲪ
coloro che rompono il patto di Allah
1
dopo averlo accettato, spezzano ciò
2
che Allah ha ordinato di unire e spargono la corruzione sulla terra
3
. Quelli sono i perdenti.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wale ambao wanavunja ahadi ya Mwenyezi Mungu Aliyoichukuwa kwao kuwa wampwekeshe Yeye na wamtii, hali ya kuwa Ameiitilia mkazo ahadi hiyo kwa kuleta Mitume na kuteremsha vitabu, na wanaenda kinyume na dini ya Mwenyzi Mungu, kama kukata zao na kueneza uharibifu katika ardhi. Basi wao ndio wenye hasara duniani na Akhera.