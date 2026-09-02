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Tafsir: Al-Baqarah 2:26
Al-Baqarah
26
2:26
۞ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهاذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ٢٦
۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًۭا مَّا بَعُوضَةًۭ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًۭا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًۭا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًۭا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقِينَ ٢٦
۞ إِنَّ
ﱨ ﱩ
ٱللَّهَ
ﱪ
لَا
ﱫ
يَسۡتَحۡيِۦٓ
ﱬ
أَن
ﱭ
يَضۡرِبَ
ﱮ
مَثَلٗا
ﱯ
مَّا
ﱰ
بَعُوضَةٗ
ﱱ
فَمَا
ﱲ
فَوۡقَهَاۚ
ﱳﱴ
فَأَمَّا
ﱵ
ٱلَّذِينَ
ﱶ
ءَامَنُواْ
ﱷ
فَيَعۡلَمُونَ
ﱸ
أَنَّهُ
ﱹ
ٱلۡحَقُّ
ﱺ
مِن
ﱻ
رَّبِّهِمۡۖ
ﱼﱽ
وَأَمَّا
ﱾ
ٱلَّذِينَ
ﱿ
كَفَرُواْ
ﲀ
فَيَقُولُونَ
ﲁ
مَاذَآ
ﲂ
أَرَادَ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
بِهَٰذَا
ﲅ
مَثَلٗاۘ
ﲆﲇ
يُضِلُّ
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
كَثِيرٗا
ﲊ
وَيَهۡدِي
ﲋ
بِهِۦ
ﲌ
كَثِيرٗاۚ
ﲍﲎ
وَمَا
ﲏ
يُضِلُّ
ﲐ
بِهِۦٓ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
ٱلۡفَٰسِقِينَ
ﲓ
٢٦
ﲔ
In verità Allah non esita a prendere ad esempio un moscerino o qualsiasi altra cosa superiore
1
. Coloro che credono sanno che si tratta della verità che proviene dal loro Signore; i miscredenti invece dicono: «Cosa vuol dire Allah con un simile esempio?». [Con esso] ne allontana molti, e molti ne guida. Ma non allontana
2
che gli iniqui,
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Tafsir Muyassar
إن الله تعالى لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئًا ما، قلَّ أو كثر، ولو كان تمثيلا بأصغر شيء، كالبعوضة والذباب ونحو ذلك، مما ضربه الله مثلا لِعَجْز كل ما يُعْبَد من دون الله. فأما المؤمنون فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير من خلقه،
وأما الكفار فَيَسْخرون ويقولون:
ما مراد الله مِن ضَرْب المثل بهذه الحشرات الحقيرة؟ ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار، وتمييز المؤمن من الكافر; لذلك يصرف الله بهذا المثل ناسًا كثيرين عن الحق لسخريتهم منه، ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية. والله تعالى لا يظلم أحدًا; لأنه لا يَصْرِف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته.