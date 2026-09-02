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Tafsir: Al-Baqarah 2:16
Al-Baqarah
16
2:16
اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
ٱشۡتَرَوُاْ
ﳅ
ٱلضَّلَٰلَةَ
ﳆ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﳇ
فَمَا
ﳈ
رَبِحَت
ﳉ
تِّجَٰرَتُهُمۡ
ﳊ
وَمَا
ﳋ
كَانُواْ
ﳌ
مُهۡتَدِينَ
ﳍ
١٦
ﳎ
Sono quelli che hanno scambiato la retta Guida con la perdizione. Il loro è un commercio senza utile e non sono ben guidati.
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[
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى
] ئا ئهمانه ئهو هیدایهتهی خوای گهوره بۆی ناردن گۆڕیانهوه به گومڕایی، گومڕاییان ههڵبژارد بهسهر هیدایهتدا [
فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ
] وه ئهم بازرگانیهی كه كردیان به شوێنكهوتنیان بۆ كوفر له جیاتی ئیمان نهیانبردهوهو قازانجیان نهكرد [
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)
] وه هیدایهت دراویش نهبوون و هیدایهتیان وهرنهگرت لهبهر ئهوهی هیدایهتهكهیان گۆڕیهوه به گومڕایی.