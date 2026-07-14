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Al-Baqarah
10
2:10
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ١٠
فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ١٠
فِي
قُلُوبِهِم
مَّرَضٞ
فَزَادَهُمُ
ٱللَّهُ
مَرَضٗاۖ
وَلَهُمۡ
عَذَابٌ
أَلِيمُۢ
بِمَا
كَانُواْ
يَكۡذِبُونَ
١٠
Nei loro cuori c’è una malattia
1
e Allah ha aggravato questa malattia. Avranno un castigo doloroso per la loro menzogna.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
] ئهمانه نهخۆشی شهك و گومان و نیفاق له دڵیاندایه [
فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
] خوای گهورهش ئهو نهخۆشییهیانی زیاتر كرد لهبهر ئهوهی حهقیان ناسی و لایاندا لێی و ئیمانیان به پێغهمبهری خوا نههێنا
صلی الله علیه وسلم
[
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠)
] وه سزایهكی زۆر به ئێش و ئازاریان بۆ ههیه بههۆی ئهو درۆ كردنهی كه ئهیانكرد، بانگهشهی ئیمانیان دهكردو ئیمانداریش نهبوون.