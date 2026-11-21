Кто исповедует неверие, тот будет удостоен наказания дважды: при жизни на земле и после смерти. А кто исповедует правую веру и совершает благие дела, тот получит прекрасное вознаграждение в райской обители и будет счастлив в День воскресения, когда предстанет перед Аллахом. Что же касается нас, то мы не обидим таких людей ни словом, ни делом. Напротив, мы будем к ним снисходительны и вежливы. Из всего сказанного следует, что Зуль-Карнейн был благочестивым правителем и приближенным Аллаха, справедливым человеком и ученым мужем, который относился к каждому человеку так, как это было угодно Аллаху.