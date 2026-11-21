﴿فَٱنطَلَقَا﴾ بَعْد خُرُوجهمَا مِنْ السَّفِينَة يَمْشِيَانِ ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا لَقِیَا غُلَـٰمࣰا﴾ لَمْ يَبْلُغ الْحِنْث يَلْعَب مَعَ الصِّبْيَان أَحْسَنهمْ وَجْهًا ﴿فَقَتَلَهُۥ﴾ الْخَضِر بِأَنْ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّينِ مُضْطَجِعًا أَوْ اقْتَلَعَ رَأْسه بِيَدِهِ أَوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ بِالْجِدَارِ أَقْوَال وَأَتَى هُنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَة لِأَنَّ الْقَتْل عَقِب اللِّقَاء وَجَوَاب إذا ﴿قَالَ﴾ لَهُ مُوسَى ﴿أَقَتَلۡتَ نَفۡسࣰا زَ ٰكِیَةَۢ﴾ أَيْ طَاهِرَة لَمْ تَبْلُغ حَدّ التَّكْلِيف وَفِي قِرَاءَة {زَكِیَّةَۢ} بِتَشْدِيدِ الْيَاء بِلَا أَلِف ﴿بِغَیۡرِ نَفۡسࣲ﴾ أَيْ لَمْ تَقْتُل نَفْسًا ﴿لَّقَدۡ جِئۡتَ شَیۡـࣰٔا نُّكۡرࣰا ٧٤﴾ بِسُكُونِ الْكَاف وَضَمّهَا أَيْ مُنْكَرًا