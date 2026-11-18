Аллах поведал о том, что прекрасные яства, аппетитные напитки, роскошные наряды, деревья, реки, нивы, фрукты, удивительные пейзажи, восхитительные сады, завораживающие звуки, удивительные образы, золотые и серебряные украшения, лошади и верблюды, а также все остальные земные блага являются всего лишь украшением мирской жизни. Аллах сотворил их для искушения и испытания Своих рабов, дабы выявить тех, кто станет совершать искренние и правильные деяния. Но придет время, и тогда все мирские блага исчезнут, а земля превратится в сухую бесплодную равнину. Прекратятся земные удовольствия, высохнут ручьи и исчезнут былые прелести. Всевышний сказал: