Всевышний повелел Своему пророку Мухаммаду и всем, кто придерживается его повелений и запретов, терпеливо следовать прямому пути вместе с правоверными рабами, которые стремятся к своему Господу и искренне взывают к Нему в начале и в конце дня. Поклонение и искреннее служение Аллаху являются неотъемлемыми качествами таких верующих. Из этого следует, что Аллах повелел Своим рабам проводить время в обществе людей, неотъемлемыми качествами которых являются поклонение и искреннее служение Аллаху. Мусульмане должны почаще общаться с такими людьми, даже если они являются бедняками, потому что общение с праведниками приносит человеку неисчислимую пользу. Если же человек отворачивается от таких людей, то это не приносит ему ничего, кроме вреда. Он лишается многочисленных духовных благ, а его душа начинает постепенно привязываться к мирской жизни. Он начинает все чаще помышлять о земных благах, в то время как стремление к Последней жизни постепенно покидает его сердце. А происходит это, потому что мирские прелести ослепляют человека и очаровывают его душу, в результате чего человек перестает поминать Аллаха и устремляется за мирскими удовольствиями и наслаждениями. Он теряет время, губит свою жизнь и оказывается в огромном убытке. Его уделом становятся вечное несчастье и бесконечное разочарование. Аллах запретил повиноваться таким людям, потому что они предали забвению своего Господа, а Всевышний Аллах заставил их забыть про самих себя. Они уступали своим низменным желаниям и поступали по своей прихоти, даже если это обрекало их на погибель и великий урон. Они обожествляли собственную прихоть, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало» (45:23). Такие люди лишаются не только духовного, но и мирского блага, и Аллах запретил повиноваться им, потому что повиновение этим грешникам заставляет человека уподобляться им, в результате чего человек перенимает некоторые из их скверных качеств. Из этого откровения следует, что люди должны повиноваться только тем, кто действительно является примером для подражания. Сердца таких людей переполняются любовью к Аллаху, и эта любовь выплескивается наружу в форме праведных речей. И поэтому праведники часто поминают Аллаха, стремятся снискать Его благоволение и ставят волю Господа превыше собственной прихоти. Благодаря этому они сохраняют собственное время, приводят в порядок свои дела, совершают праведные деяния и призывают окружающих к религии, которую они исповедуют по милости своего Господа. Такие люди достойны быть примером для подражания. Что же касается терпения, о котором упоминается в этом аяте, то под ним подразумевается терпеливое выполнение предписаний Аллаха. Это - самая славная форма терпения, и если человеку удается довести ее до совершенства, то для него не составляет труда терпеливо выполнять все остальное. В этом кораническом аяте также подчеркивается превосходство поминания Аллаха и обращения к Нему с мольбой в начале и в конце дня. Аллах похвалил верующих за этот поступок, и это свидетельствует о том, что поминание Аллаха утром и вечером является богоугодным делом. Если же Аллах любит какое-либо из деяний, то Он непременно приказывает Своим рабам совершать его и вдохновляет их на это.