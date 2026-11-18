Аллах пожелал, чтобы после пробуждения юноши попытались определить, сколько же они пробыли в пещере. Один из них предположил, что они проспали всего день или даже меньше того, но остальные усомнились в этом и сказали, что лучше всего об этом известно Аллаху. Тем самым они засвидетельствовали, что точный срок их пребывания в пещере известен Тому, кто ведает обо всем сущем. Возможно, после этого Всевышний Аллах поведал им о том, сколько лет они провели в этой пещере. В пользу этого предположения говорит то обстоятельство, что Аллах пробудил их ото сна для того, чтобы они стали расспрашивать друг друга. Они действительно поступили так и даже высказали свои предположения по этому поводу, но все равно усомнились в правильности своих предположений. И очевидно, что Аллах открыл им истину, потому что именно в этом состоял смысл их пробуждения и потому что Аллах ничего не совершает понапрасну. Кроме того, если люди всеми силами стремятся узнать истину, в познании которой они нуждаются, то Аллах проявляет к ним сострадание и открывает им искомое знание. В пользу этого также говорят следующие слова Всевышнего: «Так Мы дали знать о них людям для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина и что в Часе невозможно усомниться» (18:21). Это было бы невозможно, если бы они не узнали истину о своем пребывании в пещере. После того как проснувшиеся отроки расспросили друг друга о времени, которое они провели в пещере, они решили отправить одного из них обратно в город для того, чтобы он купил для них еды. Для этого они дали ему припасенные для этого случая серебряные монеты и велели ему купить самую чистую и самую вкусную еду и при этом соблюдать осторожность, дабы не раскрыть самого себя и не выдать своих братьев. Они также упомянули о том, что если люди узнают о них, то им придется выбирать одно из двух: либо язычники, которые ненавидели единобожие и его приверженцев, подвергнут их самой ужасной казни и забросают камнями, либо им придется отречься от своей веры и вернуться к многобожию. И если они выберут второе, то они навсегда останутся несчастными, ибо они потеряют истинную веру и лишатся счастья как при жизни на земле, так и после смерти. Из обсуждаемых нами аятов можно сделать следующие выводы: 1. Мусульмане должны постигать знания и искать истину, потому что именно ради этого Аллах пробудил спящих отроков. 2. Если человек сомневается в правильности своих познаний, то он должен обратиться к тому, кто лучше осведомлен в этом вопросе, а не делать собственных умозаключений. 3. При купле-продаже разрешается возлагать ответственность на доверенное лицо и приобретать совместное имущество. 4. Проснувшиеся отроки решили купить кушанья получше, а это значит, что разрешается употреблять в пищу изысканные и дорогие блюда, если это не приводит к расточительству, которое запрещено мусульманским шариатом. В особенности это относится к тем случаям, когда человека не удовлетворяет ничего, кроме изысканных кушаний. На основании такого поведения юных отроков многие толкователи Корана утверждали, что они были детьми богатых вельмож. И действительно, употребление в пищу изысканных блюд является обычаем богатых и знатных людей. 5. Мусульмане должны остерегаться и избегать всего, что может помешать им исповедовать религию, а при опасении за свою веру они могут скрывать ее от окружающих. 6. Юные отроки имели сильное желание исповедовать правую веру, хотели избавиться от искушений и даже покинули свою родину на пути Аллаха. 7. Мусульмане должны знать об опасности и вреде неверия и питать к нему ненависть, потому что именно так поступали правоверные во все времена, о чем свидетельствуют следующие слова юных отроков: «Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете» (18:20).