Этими словами Аллах начал более подробно излагать историю спящих отроков Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Это повествование является сущей правдой, и в его достоверности невозможно усомниться. Из лексического анализа слова фитья ‘юноши’ следует, что спящих отроков было менее десяти человек. Они уверовали в Единого Аллаха, отказались приобщать к Нему сотоварищей и тем самым поступили вопреки воле своего народа. Аллах отблагодарил их за правую веру и укрепил их на правом пути. Когда вера пустила корни в их сердца, Он увеличил их приверженность прямому пути благодаря полезным знаниям и праведным деяниям. Всевышний сказал: «Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем» (19:76). И поэтому в самый волнующий момент Аллах помог юношам проявить стойкость и терпение. Он вселил в их сердца уверенность, одарил правой верой, наставил на прямой путь, вознаградил стойкостью и терпением, и все это свидетельствует о доброте и милости Аллаха по отношению к ним.