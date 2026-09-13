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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 41
Ar-Ra'd
41
13:41
اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ٤١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٤١
أَوَلَمۡ
ﲽ
يَرَوۡاْ
ﲾ
أَنَّا
ﲿ
نَأۡتِي
ﳀ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳁ
نَنقُصُهَا
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
أَطۡرَافِهَاۚ
ﳄﳅ
وَٱللَّهُ
ﳆ
يَحۡكُمُ
ﳇ
لَا
ﳈ
مُعَقِّبَ
ﳉ
لِحُكۡمِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَهُوَ
ﳌ
سَرِيعُ
ﳍ
ٱلۡحِسَابِ
ﳎ
٤١
ﳏ
Non vedono forse che restringiamo i loro confini esterni
1
? Allah giudica, e nessuno può opporsi al Suo giudizio, ed Egli è rapido al conto.
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