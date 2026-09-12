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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 38
Ar-Ra'd
38
13:38
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله لكل اجل كتاب ٣٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًۭا وَذُرِّيَّةًۭ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍۢ كِتَابٌۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
ﲍ
أَرۡسَلۡنَا
ﲎ
رُسُلٗا
ﲏ
مِّن
ﲐ
قَبۡلِكَ
ﲑ
وَجَعَلۡنَا
ﲒ
لَهُمۡ
ﲓ
أَزۡوَٰجٗا
ﲔ
وَذُرِّيَّةٗۚ
ﲕﲖ
وَمَا
ﲗ
كَانَ
ﲘ
لِرَسُولٍ
ﲙ
أَن
ﲚ
يَأۡتِيَ
ﲛ
بِـَٔايَةٍ
ﲜ
إِلَّا
ﲝ
بِإِذۡنِ
ﲞ
ٱللَّهِۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أَجَلٖ
ﲢ
كِتَابٞ
ﲣ
٣٨
ﲤ
In verità prima di te inviammo altri messaggeri e provvedemmo loro spose e progenie, ma nessun messaggero recò alcun segno
1
se non con il permesso di Allah. Ogni epoca [ha avuto] la sua Scrittura
2
.
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Tafsir Fathul Majid
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