[ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - به دڵنیایی له پێش تۆیشدا چهندهها پێغهمبهرانمان ناردووه [ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ] وه خێزان و منداڵیشیان ههبووه لهبهر ئهوهی مرۆڤـ بوونهو مهلائیكهت نهبوونه [ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ] وه هیچ پێغهمبهرێكیش ناتوانێ موعجیزهیهك له خۆیهوه بێنێ كه كافران داوای لێ بكهن ئیلا به ئیزنی خوا نهبێت [ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨) ] ههموو بڕیارێكی خوای گهوره، یان ههموو كتابێك كه دایبهزاندبێت كاتی دیاریكراوی خۆی ههیه.