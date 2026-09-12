Аллах наблюдает за каждым человеком и воздает своим творениям справедливое воздаяние как при жизни на земле, так и после смерти. Разве Всевышнего и всеблагого Аллаха можно сравнить с теми, кто не обладает такими качествами? Однако многобожники продолжают приобщать сотоварищей к Единственному, Самодостаточному Господу, Который не нуждается в сотоварищах и не имеет себе равных и подобных. О Мухаммад! Скажи многобожникам: «Если вы говорите правду, то назовите сотоварищей Аллаха. Позвольте и нам познакомиться с ними. Неужели вы сообщите Всевышнему Аллаху о том, что Ему не ведомо? Неужели ведающий явное и сокровенное Аллах не знает о том, что у Него есть сотоварищи? Воистину, ваши утверждения являются лживыми. Вы словно пытаетесь убедить Аллаха в том, что у Него есть сотоварищи, о которых Ему не известно, а ведь это - самая великая ложь. Вы поклоняетесь божествам, которые существуют только на словах. А в действительности Всевышний Аллах - Единственный Бог, ибо нет такого творения, которое бы заслуживало поклонения или обожествления. Вы исповедуете неверие, поклоняетесь творениям и отрицаете Божьи знамения, и ваши ухищрения кажутся вам прекрасными, хотя в действительности вы сбились с прямого пути, ведущего к Аллаху и обители Божьей милости. Воистину, кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь, поскольку никто иной не распоряжается делами во Вселенной».