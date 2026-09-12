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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 31
Ar-Ra'd
31
13:31
ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ٣١
وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًۭا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا۟يْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا۟ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًۭا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ وَعْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣١
وَلَوۡ
ﱨ
أَنَّ
ﱩ
قُرۡءَانٗا
ﱪ
سُيِّرَتۡ
ﱫ
بِهِ
ﱬ
ٱلۡجِبَالُ
ﱭ
أَوۡ
ﱮ
قُطِّعَتۡ
ﱯ
بِهِ
ﱰ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱱ
أَوۡ
ﱲ
كُلِّمَ
ﱳ
بِهِ
ﱴ
ٱلۡمَوۡتَىٰۗ
ﱵﱶ
بَل
ﱷ
لِّلَّهِ
ﱸ
ٱلۡأَمۡرُ
ﱹ
جَمِيعًاۗ
ﱺﱻ
أَفَلَمۡ
ﱼ
يَاْيۡـَٔسِ
ﱽ
ٱلَّذِينَ
ﱾ
ءَامَنُوٓاْ
ﱿ
أَن
ﲀ
لَّوۡ
ﲁ
يَشَآءُ
ﲂ
ٱللَّهُ
ﲃ
لَهَدَى
ﲄ
ٱلنَّاسَ
ﲅ
جَمِيعٗاۗ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
يَزَالُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
كَفَرُواْ
ﲋ
تُصِيبُهُم
ﲌ
بِمَا
ﲍ
صَنَعُواْ
ﲎ
قَارِعَةٌ
ﲏ
أَوۡ
ﲐ
تَحُلُّ
ﲑ
قَرِيبٗا
ﲒ
مِّن
ﲓ
دَارِهِمۡ
ﲔ
حَتَّىٰ
ﲕ
يَأۡتِيَ
ﲖ
وَعۡدُ
ﲗ
ٱللَّهِۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
ٱللَّهَ
ﲛ
لَا
ﲜ
يُخۡلِفُ
ﲝ
ٱلۡمِيعَادَ
ﲞ
٣١
ﲟ
Se ci fosse una recitazione
1
che smuovesse le montagne, fendesse la terra e facesse parlare i morti… Invero l’ordine di tutte le cose appartiene ad Allah! Non vedono i credenti che Allah, se volesse, potrebbe guidare tutti gli uomini sulla retta via
2
? E i miscredenti saranno colpiti da un cataclisma, compenso del loro agire, o [la disgrazia] sarà prossima alle loro case, finché si realizzi la promessa di Allah. In verità Allah non manca alla promessa.
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