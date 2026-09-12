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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 25
Ar-Ra'd
25
13:25
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ٢٥
وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٢٥
وَٱلَّذِينَ
ﲗ
يَنقُضُونَ
ﲘ
عَهۡدَ
ﲙ
ٱللَّهِ
ﲚ
مِنۢ
ﲛ
بَعۡدِ
ﲜ
مِيثَٰقِهِۦ
ﲝ
وَيَقۡطَعُونَ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أَمَرَ
ﲠ
ٱللَّهُ
ﲡ
بِهِۦٓ
ﲢ
أَن
ﲣ
يُوصَلَ
ﲤ
وَيُفۡسِدُونَ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲧ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲨ
لَهُمُ
ﲩ
ٱللَّعۡنَةُ
ﲪ
وَلَهُمۡ
ﲫ
سُوٓءُ
ﲬ
ٱلدَّارِ
ﲭ
٢٥
ﲮ
Coloro che infrangono il patto di Allah dopo averlo accettato, spezzano ciò che Allah ha ordinato di unire e spargono la corruzione sulla terra – quelli saranno maledetti e avranno la peggiore delle dimore.
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