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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 23
Ar-Ra'd
23
13:23
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابايهم وازواجهم وذرياتهم والملايكة يدخلون عليهم من كل باب ٢٣
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍۢ ٢٣
جَنَّٰتُ
ﱽ
عَدۡنٖ
ﱾ
يَدۡخُلُونَهَا
ﱿ
وَمَن
ﲀ
صَلَحَ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
ءَابَآئِهِمۡ
ﲃ
وَأَزۡوَٰجِهِمۡ
ﲄ
وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ
ﲅﲆ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﲇ
يَدۡخُلُونَ
ﲈ
عَلَيۡهِم
ﲉ
مِّن
ﲊ
كُلِّ
ﲋ
بَابٖ
ﲌ
٢٣
ﲍ
i Giardini dell’Eden, in cui entreranno insieme ai probi tra i loro padri, le loro spose e i loro figli. Gli angeli andranno a visitarli entrando da ogni porta
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Tafsir Fathul Majid
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