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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 20
Ar-Ra'd
20
13:20
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ٢٠
ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَـٰقَ ٢٠
ٱلَّذِينَ
ﱓ
يُوفُونَ
ﱔ
بِعَهۡدِ
ﱕ
ٱللَّهِ
ﱖ
وَلَا
ﱗ
يَنقُضُونَ
ﱘ
ٱلۡمِيثَٰقَ
ﱙ
٢٠
ﱚ
coloro che si attengono al patto con Allah e non mancano all’impegno,
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Tafsir Fathul Majid
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