Аллах является единственным Творцом и Правителем, обладающим властью и величием. А это значит, что Он является единственным Богом, который заслуживает поклонения и обожествления. Небеса необъятны и обладают огромными размерами, но благодаря Своему могуществу Всевышний Аллах воздвиг их без каких-либо опор. А если бы небеса держались на опорах, то люди непременно увидели бы их. После сотворения небес и земли Всевышний Аллах вознесся на великий Трон, являющийся кровлей мироздания. Он вознесся так, как это подобает Его величию и совершенству. Он повелел, чтобы солнце и луна служили во благо рабов и приносили пользу домашней скотине и плодам. Повинуясь Могущественному и Всеведущему Аллаху, солнце и луна движутся по своим орбитам, пока не наступит предопределенный Им срок. Когда же он наступит, Аллах свернет земной мир и перенесет творения в Последнюю жизнь, в обитель вечного местопребывания. Он свернет небеса и изменит их облик, а также изменит внешний вид земли. Солнце и луна будут скручены, собраны воедино и брошены в Преисподнюю, дабы всякий, кто поклонялся им, воочию убедился в том, что они совершенно не заслуживали поклонения. И тогда многобожников охватит великая печаль, и они поймут, что были лжецами. Аллах сообщил, что Он управляет делами и разъясняет знамения. Это сообщение равносильно сообщению о том, что Он творит и повелевает. Великий Аллах вознесся на Трон, откуда управляет делами высшего и низшего миров. Он создает творения и одаряет их пропитанием, делая одних богатыми и состоятельными, а других - бедными и нуждающимися. Он делает одни народы великими и правящими, а другие - слабыми и зависимыми. Он одаряет одних рабов могуществом, а других обрекает на унижение. Он осеняет одних ореолом славы, а других ввергает в бесчестие. Он прощает ошибки, избавляет от печали и позволяет предопределению сбываться точно в установленное время. И поэтому во Вселенной происходит только то, о чем Аллаху было изначально известно и что было записано тростью до сотворения мироздания. Аллах отправляет благородных ангелов выполнять повеления, которые вменены им в обязанность. Он ниспосылает Священные Писания Своим посланникам и самым совершенным и доступным образом разъясняет законы, повеления и запреты, в знании которых нуждаются рабы Аллаха. Он вершит это для того, чтобы благодаря кораническим аятам и природным знамениям люди перестали сомневаться во встрече со своим Господом. Воистину, множество ясных и очевидных знамений является одной из причин, благодаря которым человек обретает твердую убежденность. Это касается всех религиозных вопросов, в особенности, веры в воскрешение из могил и других основных исламских воззрений. С другой стороны, нетрудно понять, что Всевышний Аллах является Мудрым Творцом, Который не станет создавать творения понапрасну и оставлять их без присмотра. Он отправил посланников и ниспослал Писания для того, чтобы рабы узнали Его повеления и запреты. А это значит, что Он непременно переместит Свои творения в иной мир, где каждый из них получит соответствующее воздаяние. И тогда добродетельные праведники получат вознаграждение за свои благодеяния, а грешники будут наказаны за свои прегрешения.