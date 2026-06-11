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Ash-Shams
15
91:15
ولا يخاف عقباها ١٥
وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥
وَلَا
يَخَافُ
عُقۡبَٰهَا
١٥
senza temere [di ciò] alcuna conseguenza.
1
Mostrandole il modo di distinguere la via del bene da quella del male.
2
Il loro capo, che secondo la tradizione si chiamava Qudàr ibn Salif, si offrì di uccidere la cammella (Tabarì xxx, 214).
3
Il profeta Şâlih aveva stabilito che la cammella che Allah (gloria a Lui l’Altissimo) aveva miracolosamente tratto da una roccia avesse diritto di bere un giorno su due all’unica fonte di cui disponevano i Thamùd. In seguito, però, quelli rinnegarono il patto e uccisero la cammella, suscitando la collera e il castigo di Allah. Vedi anche XI, e la nota.
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 91:15 a 92:1
Да и как может опасаться чего-то Всемогущий Властелин, из-под власти которого не в силах выйти ни одно творение, чьи решения и законы преисполнены божественной мудрости?
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran