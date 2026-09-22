Коранические стихи ясны, а не запутанны. Они хранятся в сердцах лучших из творений, обладающих разумом и совершенными качествами. Когда же их запоминают люди, которые не обладают такими качествами, то ясные коранические откровения становятся свидетелями против этих грешников. Отрицание и несогласие неверующих никоим образом не умаляют достоинств Священного Корана, потому что неверующие являются несправедливыми и нечестивыми людьми. Только нечестивцы отвергают знамения своего Господа. Одни из них являются невеждами, которые не постигают знания самостоятельно и не берут пример с тех, кто обладает таким знанием. Другие же знают истину, но предпочитают упрямствовать и противиться ей.