Всевышний поведал о Своей совершенной мудрости, которая требует от человека, называющего себя правоверным, стойко переносить любые трудности и испытания, которые могут поколебать убежденность слабых людей и маловеров. Только благодаря этим испытаниям можно отличить правдивого верующего от лжеца, и поэтому Всевышний Аллах изначально испытывал мусульман достатком и лишениями, благоденствием и тяготами, радостями и огорчениями, изобилием и нуждой, а также изнурительной борьбой с врагами ислама, в которой мусульманам приходилось отстаивать истину словом и делом. Однако сущность всех этих испытаний состояла в том, что они отдаляли людей от истинных мусульманских воззрений или подрывали в них стремление к добру. В период испытаний выясняется, что вера одних мусульман является непоколебимой. Они твердо придерживаются истины и благодаря этому отвергают любые сомнения, которые подталкивают человека на совершение грехов и неповиновение Всевышнему Господу. Они отказываются ослушаться Аллаха и Его посланника и поступают строго в соответствии с требованиями правой веры. Их непрекращающаяся борьба со своими низменными желаниями свидетельствует об искренности их веры и достоверности их убеждений. В то же время в сердца других людей многочисленные испытания и искушения вселяют сомнения. В результате они начинают совершать грехи и перестают выполнять обязательные предписания, что свидетельствует о том, что их вера является слабой и неправильной. Проходя через испытание, каждый человек становится на определенную ступень, численность которых настолько велика, что известна одному Аллаху. Господи! Мы просим Тебя поддержать нас твердым словом как при жизни на земле, так и после смерти. Помоги нам сохранить в наших сердцах веру и пройти через испытания, которые отделяют праведников от грешников подобно тому, как кузнечный мех отделяет железо от окалины.