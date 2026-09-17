Это произошло после переселения пророка Ибрахима в Шам. Все пророки и посланники, которых Всевышний Аллах отправлял после этого, принадлежали к благородному роду пророка Ибрахима, а последним из этих избранников стал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Благодаря этому потомство пророка Ибрахима стало источником божественного руководства, милости, счастья и преуспеяния. Они помогают людям встать на прямой путь, уверовать и творить благие дела, и все это является одним из величайших достоинств святого пророка Ибрахима. Аллах воздал ему по достоинству в этом мире. Он женился на женщине, обладающей потрясающей красотой, приобрел большое богатство и стал отцом детей, которые принесли ему много радостей. Кроме того, он сумел познать Всевышнего Господа, возлюбить Его и встать на прямой путь. И поэтому в Последней жизни он будет в числе праведников. Более того, он и его прямой потомок Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будут лучшими из праведников и займут самые прекрасные места в Райской обители. Таким образом, Всевышний Аллах поведал о том, что пророк Ибрахим обрел счастье как при жизни на земле, так и после смерти.