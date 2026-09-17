﴿وَقَالَ﴾ إبْرَاهِيم ﴿إِنَّمَا ٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡثَـٰنࣰا﴾ تَعْبُدُونَهَا وَمَا مَصْدَرِيَّة ﴿مَّوَدَّةُ بَیۡنِكُمۡ﴾ خَبَر إنَّ وَعَلَى قِرَاءَة النَّصْب مَفْعُول لَهُ وَمَا كَافَّة الْمَعْنَى تَوَادَدْتُمْ عَلَى عِبَادَتهَا ﴿فِی ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۖ ثُمَّ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ یَكۡفُرُ بَعۡضُكُم بِبَعۡضࣲ﴾ يَتَبَرَّأ الْقَادَة مِنْ الْأَتْبَاع ﴿وَیَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا﴾ يَلْعَن الْأَتْبَاع الْقَادَة ﴿وَمَأۡوَىٰكُمُ﴾ مَصِيركُمْ جَمِيعًا ﴿ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِینَ ٢٥﴾ مَانِعِينَ مِنْهَا