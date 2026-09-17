Из предыдущего аята становится ясно, что неверующие, которые призывали окружающих к совершению грехов, не будут нести ответственность за чужие прегрешения. Это может вызвать ошибочное предположение о том, что неверующие также не будут в ответе за грехи людей, которых они ввели в заблуждение. Для того чтобы предотвратить возникновение подобного предположения, Всевышний Аллах возвестил, что нечестивцы понесут бремя грехов, которые они совершили самостоятельно, и грехов, на которые они спровоцировали других людей. Если один человек совершил грех по примеру другого, то ответственность за него в равной мере ложится на обоих грешников. Первый получит наказание за то, что он ослушался Аллаха, а второй будет наказан за то, что он провоцировал окружающих на ослушание Его. Похожая ситуация возникает, когда один человек совершает благодеяние по примеру другого. В этом случае первый получает вознаграждение за покорность Всевышнему, а второй удостаивается награды за то, что его пример пошел на пользу окружающим. А когда наступит День воскресения, Всевышний Аллах призовет к ответу грешников, которые измышляли зло, приукрашивали его в глазах других людей и подталкивали их на совершение преступлений, обещая впоследствии избавить их от бремени грехов.