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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 87
Al-Qasas
87
28:87
ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ٨٧
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٧
وَلَا
ﱧ
يَصُدُّنَّكَ
ﱨ
عَنۡ
ﱩ
ءَايَٰتِ
ﱪ
ٱللَّهِ
ﱫ
بَعۡدَ
ﱬ
إِذۡ
ﱭ
أُنزِلَتۡ
ﱮ
إِلَيۡكَۖ
ﱯﱰ
وَٱدۡعُ
ﱱ
إِلَىٰ
ﱲ
رَبِّكَۖ
ﱳﱴ
وَلَا
ﱵ
تَكُونَنَّ
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﱸ
٨٧
ﱹ
e non ti distolgano dai segni di Allah dopo che sono stati fatti scendere su di te. Invita al tuo Signore e non essere uno degli associatori.
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