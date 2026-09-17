[ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ ] وه با هیچ شتێك ڕێگری له تۆ نهكات لهو ئایهتانهی خوای گهوره له دوای ئهوهی كه بۆ تۆ دابهزیوه، واته: با وتهو كرداری كافران كاریگهری و ڕێگریت نهكات له قورئان، بهڵكو گوێیان پێ مهدهو خواى گهوره پشتیوان و سهرخهرته [ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ] وه تۆ بانگهوازی خهڵكی بكه بۆ لای پهرستنى پهروهردگارت [ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) ] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه شهریك بۆ خوای گهوره دائهنێن، (به دڵنیایی پێغهمبهرى خوا - صلی الله علیه وسلم - وانهبووه بهڵام ئامۆژگارییه بۆ ئێمه).