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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 84
Al-Qasas
84
28:84
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيية فلا يجزى الذين عملوا السييات الا ما كانوا يعملون ٨٤
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٤
مَن
ﳇ
جَآءَ
ﳈ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﳉ
فَلَهُۥ
ﳊ
خَيۡرٞ
ﳋ
مِّنۡهَاۖ
ﳌﳍ
وَمَن
ﳎ
جَآءَ
ﳏ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﳐ
فَلَا
ﳑ
يُجۡزَى
ﳒ
ٱلَّذِينَ
ﳓ
عَمِلُواْ
ﳔ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﳕ
إِلَّا
ﳖ
مَا
ﳗ
كَانُواْ
ﳘ
يَعۡمَلُونَ
ﳙ
٨٤
ﳚ
Chi verrà con il bene, avrà meglio ancora; chi verrà con il male, [sappia che] coloro che avranno commesso il male saranno ricompensati per ciò che avranno fatto.
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