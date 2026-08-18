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Tafsir: Al-Qasas 28:8
Al-Qasas
8
28:8
فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطيين ٨
فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّۭا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ٨
فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ
ءَالُ
فِرۡعَوۡنَ
لِيَكُونَ
لَهُمۡ
عَدُوّٗا
وَحَزَنًاۗ
إِنَّ
فِرۡعَوۡنَ
وَهَٰمَٰنَ
وَجُنُودَهُمَا
كَانُواْ
خَٰطِـِٔينَ
٨
Lo raccolse la gente di Faraone, sì che potesse diventare loro nemico e causa di tristezza
1
. Davvero Faraone e Hâmân e le loro armate erano colpevoli.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱلۡتَقَطَهُۥۤ﴾ بِالتَّابُوتِ صَبِيحَة اللَّيْل ﴿ءَالُ﴾ أَعْوَان ﴿فِرۡعَوۡنَ﴾ فَوَضَعُوهُ بَيْن يَدَيْهِ وَفُتِحَ وَأُخْرِجَ مُوسَى مِنْهُ وَهُوَ يَمُصّ مِنْ إبْهَامه لَبَنًا ﴿لِیَكُونَ لَهُمۡ﴾ فِي عَاقِبَة الْأَمْر ﴿عَدُوࣰّا﴾ يَقْتُل رِجَالهمْ ﴿وَحَزَنًاۗ﴾ يَسْتَعْبِد نِسَاءَهُمْ وَفِي قِرَاءَة بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون الزَّاي لُغَتَانِ فِي الْمَصْدَر وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى اسْم الْفَاعِل مِنْ حَزَّنَهُ كَأَحْزَنَهُ ﴿إِنَّ فِرۡعَوۡنَ وَهَـٰمَـٰنَ﴾ وَزِيره ﴿وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔینَ ٨﴾ مِنْ الْخَطِيئَة أَيْ عَاصِينَ فَعُوقِبُوا عَلَى يَدَيْهِ