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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 79
Al-Qasas
79
28:79
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم ٧٩
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍۢ ٧٩
فَخَرَجَ
ﱠ
عَلَىٰ
ﱡ
قَوۡمِهِۦ
ﱢ
فِي
ﱣ
زِينَتِهِۦۖ
ﱤﱥ
قَالَ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
يُرِيدُونَ
ﱨ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱩ
ٱلدُّنۡيَا
ﱪ
يَٰلَيۡتَ
ﱫ
لَنَا
ﱬ
مِثۡلَ
ﱭ
مَآ
ﱮ
أُوتِيَ
ﱯ
قَٰرُونُ
ﱰ
إِنَّهُۥ
ﱱ
لَذُو
ﱲ
حَظٍّ
ﱳ
عَظِيمٖ
ﱴ
٧٩
ﱵ
Poi uscì, [mostrandosi] al suo popolo in tutta la sua pompa. Coloro che bramavano questa vita dissero: «Disgraziati noi, se avessimo quello che è stato dato a Qàrùn! Gli è stata certo data immensa fortuna!».
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Tafsir Fathul Majid
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