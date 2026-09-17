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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 78
Al-Qasas
78
28:78
قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ٧٨
قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةًۭ وَأَكْثَرُ جَمْعًۭا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٨
قَالَ
ﱁ
إِنَّمَآ
ﱂ
أُوتِيتُهُۥ
ﱃ
عَلَىٰ
ﱄ
عِلۡمٍ
ﱅ
عِندِيٓۚ
ﱆﱇ
أَوَلَمۡ
ﱈ
يَعۡلَمۡ
ﱉ
أَنَّ
ﱊ
ٱللَّهَ
ﱋ
قَدۡ
ﱌ
أَهۡلَكَ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلِهِۦ
ﱏ
مِنَ
ﱐ
ٱلۡقُرُونِ
ﱑ
مَنۡ
ﱒ
هُوَ
ﱓ
أَشَدُّ
ﱔ
مِنۡهُ
ﱕ
قُوَّةٗ
ﱖ
وَأَكۡثَرُ
ﱗ
جَمۡعٗاۚ
ﱘﱙ
وَلَا
ﱚ
يُسۡـَٔلُ
ﱛ
عَن
ﱜ
ذُنُوبِهِمُ
ﱝ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱞ
٧٨
ﱟ
Rispose: «Ho ottenuto tutto ciò grazie alla scienza che possiedo». Ignorava forse che già in precedenza Allah aveva fatto perire generazioni ben più solide di lui e ben più numerose? I malfattori non saranno interrogati a proposito delle loro colpe
1
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Tafsir Fathul Majid
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