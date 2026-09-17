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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 77
Al-Qasas
77
28:77
وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ٧٧
وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧
وَٱبۡتَغِ
ﲷ
فِيمَآ
ﲸ
ءَاتَىٰكَ
ﲹ
ٱللَّهُ
ﲺ
ٱلدَّارَ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَۖ
ﲼﲽ
وَلَا
ﲾ
تَنسَ
ﲿ
نَصِيبَكَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳂﳃ
وَأَحۡسِن
ﳄ
كَمَآ
ﳅ
أَحۡسَنَ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
إِلَيۡكَۖ
ﳈﳉ
وَلَا
ﳊ
تَبۡغِ
ﳋ
ٱلۡفَسَادَ
ﳌ
فِي
ﳍ
ٱلۡأَرۡضِۖ
ﳎﳏ
إِنَّ
ﳐ
ٱللَّهَ
ﳑ
لَا
ﳒ
يُحِبُّ
ﳓ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
Cerca, con i beni che Allah ti ha concesso, la Dimora Ultima. Non trascurare i tuoi doveri in questo mondo, sii benefico come Allah lo è stato con te e non corrompere la terra. Allah non ama i corruttori».
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