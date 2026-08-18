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Tafsir: Al-Qasas 28:6
Al-Qasas
6
28:6
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦
وَنُمَكِّنَ
لَهُمۡ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَنُرِيَ
فِرۡعَوۡنَ
وَهَٰمَٰنَ
وَجُنُودَهُمَا
مِنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَحۡذَرُونَ
٦
[Volevamo] consolidarli sulla terra e, loro tramite, far vedere a Faraone e Hâmân
1
e alle loro armate quello che paventavano
2
.
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Al-Sa'di
Униженный и оскорбленный не может вести людей и подавать пример. Для выполнения этой функции нужны власть и могущество, и поэтому Всевышний Аллах вознамерился одарить их властью на земле. Воистину, все происходящее на ней целиком и полностью зависит от Его воли и желания. В те далекие времена Всемогущий Господь пожелал явить Фараону и его помощнику Хаману, а также их воинам то, чего они опасались. Это наказание должно было коснуться и воинов, потому что те помогали египетскому владыке чинить произвол и творить беззаконие. Чего же опасался могущественный народ Фараона? Они боялись лишиться своих прекрасных домов и быть изгнанными со своих земель. Вот почему они стремились подавить сопротивление израильтян в зародыше и убивали их сыновей. Однако опасениям Фараона и его приспешников было суждено сбыться, потому что этого хотел Сам Аллах. А если Он хочет чего-нибудь, то создает для этого предпосылки и объективные причины. Именно так Аллах поступил с народом Фараона, гибель которого была определена несколькими обстоятельствами, о чем не подозревали ни возлюбленные рабы Аллаха, ни Его враги. Какие же обстоятельства послужили причиной гибели египетского тирана и его полчищ? Началось все с того, что Всевышний Аллах привел на свет пророка Мусу, которому и надлежало спасти израильтян. Сыны Исраила переживали тогда тяжелые времена, потому что египтяне убивали их сыновей.