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Tafsir: Al-Qasas 28:4
Al-Qasas
4
28:4
ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طايفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ٤
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًۭا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةًۭ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٤
إِنَّ
فِرۡعَوۡنَ
عَلَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَجَعَلَ
أَهۡلَهَا
شِيَعٗا
يَسۡتَضۡعِفُ
طَآئِفَةٗ
مِّنۡهُمۡ
يُذَبِّحُ
أَبۡنَآءَهُمۡ
وَيَسۡتَحۡيِۦ
نِسَآءَهُمۡۚ
إِنَّهُۥ
كَانَ
مِنَ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
٤
Davvero Faraone era altero sulla terra; divise in fazioni i suoi abitanti per approfittare della debolezza di una parte: sgozzava i loro figli maschi e lasciava vivere le femmine
1
. In verità era uno dei corruttori.
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا﴾ تَعَظَّمَ ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ أَرْض مِصْر ﴿وَجَعَلَ أَهۡلَهَا شِیَعࣰا﴾ فِرَقًا فِي خِدْمَته ﴿یَسۡتَضۡعِفُ طَاۤىِٕفَةࣰ مِّنۡهُمۡ﴾ هُمْ بَنُو إسْرَائِيل ﴿یُذَبِّحُ أَبۡنَاۤءَهُمۡ﴾ الْمَوْلُودِينَ ﴿وَیَسۡتَحۡیِۦ نِسَاۤءَهُمۡۚ﴾ يَسْتَبْقِيهِنَّ أَحْيَاء لِقَوْلِ بَعْض الْكَهَنَة لَهُ إنَّ مَوْلُودًا يُولَد فِي بَنِي إسْرَائِيل يَكُون سَبَب زَوَال مُلْكك ﴿إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِینَ ٤﴾ بِالْقَتْلِ وَغَيْره