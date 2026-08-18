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Tafsir: Al-Qasas 28:17
Al-Qasas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
رَبِّ
بِمَآ
أَنۡعَمۡتَ
عَلَيَّ
فَلَنۡ
أَكُونَ
ظَهِيرٗا
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
١٧
Disse: «Mio Signore, grazie ai favori che mi hai elargito, non sarò mai un alleato degli iniqui».
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَنۡعَمۡتَ﴾ بِحَقِّ إنْعَامك ﴿عَلَیَّ﴾ بِالْمَغْفِرَةِ اعْصِمْنِي ﴿فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِیرࣰا﴾ عَوْنًا ﴿لِّلۡمُجۡرِمِینَ ١٧﴾ الْكَافِرِينَ بَعْد هَذِهِ إنْ عَصَمْتنِي