Вы находите на земле все, что необходимо для вашего существования. Вы можете заниматься земледелием и садоводством, строить дома и путешествовать. При этом Всемогущий Аллах не лишил вас кровли, а установил над вами небесный свод. Он украсил его могучими светилами, которые приносят вам много пользы. Благодаря ним вы можете определять стороны света и правильный путь во мраке ночи. Аллах придал вам самый прекрасный облик, благодаря которому вы превосходите по красоте все остальные земные твари. Всевышний также сказал: «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (95:4). Если ты хочешь убедиться в правдивости этих слов и совершенстве божественной мудрости, то посмотри на людей. Каждая часть человеческого тела имеет самое совершенное строение и занимает самое прекрасное место. В человеческом организме нет такого органа, который не находился бы на своем месте. Посмотри на то, как люди тянутся друг к другу. Разве чувства, которые возникают между людьми, возникают между другими земными тварями? Посмотри на качества, которые отличают человека от всех остальных животных. Разум, вера, любовь, знания - эти прекрасные качества в полной мере соответствуют прекрасному человеческому облику. Аллах также даровал вам удел из мирских благ. Речь идет о яствах, напитках, женщинах, одеждах, удивительных видах и приятных звуках - обо всем, что Всевышний Аллах дозволил для Своих рабов. Более того, Аллах помогает Своим рабам пользоваться этими благами. Однако некоторые мирские блага запрещены Господом, потому что они причиняют вред человеческим душам и телам, а также праведности и благочестию людей. Таков Аллах, ваш Господь. Он управляет делами Вселенной и ниспосылает вам многочисленные милости. Он благословен, поскольку Его качества величественны, а добродетель - велика. Он заботится обо всех творениях и повсюду доставляет свои бесчисленные блага.